Carreta bitrem fica quase submersa sob viaduto na BR-163

Isso indica que pode haver queda de granizo e chuva entre 30-60 mm no dia. Além de ventos de até 100 km/h. Existe risco de corte de energia elétrica, queda de árvores e alagamentos.(As informações são do Por Gabriel de Matos).

O Corpo de Bombeiros está em deslocamento para verificar a situação do veículo. A cidade está sob alerta laranja de tempestade para esta segunda-feira desde as 9h45. O aviso foi emitido pelo Inmet (Instituto Brasileiro de Meteorologia).

As informações iniciais do site Rio Brilhante em Tempo Real explicam que o veículo ficou preso por conta das fortes chuvas registradas nesta segunda-feira (30).

