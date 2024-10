(Foto: Reprodução/PCGO) – Homem mata pessoa “errada” pensando ser o ex de sua esposa camera Homem foi preso em flagrante e vai responder pelo crime de homicídio qualificado.



O rapaz em questão foi pego em flagrante após matar a pessoa “errada”, por não saber exatamente quem era o seu alvo. Ele deve responder por homicídio qualificado.

A Polícia Civil de Goiás, em conjunto com a Polícia Militar local, prendeu um homem acusado de ter matado outra pessoa, pensando ser o ex-namorado de sua atual esposa. O crime aconteceu nesta quarta-feira (2) e o homem foi preso na quinta (3).

A ação da polícia ocorreu por meio do Grupo de Investigação de Homicídios de Planaltina (11ª DRP). O rapaz em questão foi pego em flagrante após matar a pessoa “errada”, por não saber exatamente quem era o seu alvo. Ele deve responder por homicídio qualificado.

O crime ocorreu no Setor Norte de Planaltina (GO). Segundo investigações, no dia em que ocorreu a tragédia, o autor da ação, por motivos de ciúmes, discutiu e acabou ameaçando o ex-namorado de sua atual parceira, por meio de WhatsApp.

úmeros disparos contra um morador da residência. Uma pessoa acabou falecendo, porém, não foi o alvo do homem já preso.

De acordo com informações preliminares, a vítima foi morta por engano. O verdadeiro alvo do homem, o ex de sua namorada, sobreviveu. De acordo com as apurações do ocorrido, o autor dos disparos não conhecia o morto.

Com a repercussão do caso, nas redes sociais, internautas comentaram a situação. “Cara vai ser preso e a esposa vai voltar com o ex e viver felizes para sempre e o trouxa 30 anos de cadeia ao menos, sequer vai receber uma visitinha no parlatório da esposa”, apontou um usuário do Instagram.

Fonte: DOL Carajás com informações de Rede Clube FM de Brasília e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/10/2024/15:16:28

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

Publicado por Jornal Folha do Progresso

