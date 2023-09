Prostituta nega sexo sem camisinha e é sequestrada por cliente em MT

Uma garota de programa ainda não identificada foi mantida em cárcere privado em um dos quartos do motel Honey Moom Motel após se recusar a fazer sexo sem camisinha. O caso foi registrado na noite deste domingo(17), no bairro Sagrada Família, em Rondonópolis (215 km de Cuiabá).

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, quando as equipes chegaram ao local, encontraram o suspeito na garagem de um dos quartos com o portão fechado e a vítima trancada no interior do cômodo. Ao ser questionada sobre a situação, a vítima afirmou que, por volta das 15h, havia combinado um programa com o suspeito e que ele havia pago antecipadamente o valor de R$ 1,450 mil para ir ao motel.

No entanto, durante o programa, o homem se recusou a usar preservativo. Ainda conforme o documento policial, a vítima ofereceu metade do valor para encerrar o acordo, mas a proposta foi recusada pelo suspeito.

De acordo com a vítima, ele ficou agressivo exigiu a devolução total do dinheiro, além de não deixar a vítima sair do local. A profissional se trancou dentro do quarto enquanto o suspeito permaneceu na garagem.

Durante as buscas, a PM localizou um pacote transparente contendo uma porção de maconha debaixo do colchão, que, segundo o suspeito, pertencia a outra pessoa. Diante dos fatos, ambos foram conduzidos à 1ª Delegacia.

Conforme o boletim, o suspeito tinha um mandado de prisão em aberto e várias passagens criminais.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/09/2023/15:16:31

