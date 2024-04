Homem mata três pessoas e tira a própria vida em Palmas, diz polícia

Crime aconteceu no Jardim Aureny I, na região sul de Palmas — Foto: Lucas Lobo/TV Anhanguera

Crime aconteceu em uma rua do Jardim Aureny I, na noite desta quinta-feira (11). Duas vítimas chegaram a ser socorridas, mas não resistiram aos ferimentos, segundo a PM.

Três pessoas foram assassinadas a tiros na noite desta quinta-feira (11) na região sul de Palmas. O autor dos disparos também tirou a própria vida após o crime. Uma das vítimas era ex-mulher do suspeito.

De acordo com a Polícia Militar (PM), duas pessoas morreram na rua e outras duas dentro de uma casa no Jardim Aureny I. O motivo, segundo informações preliminares, seria o fim do relacionamento do suspeito com a esposa.

“Foi confirmado duas pessoas caídas ao solo, com ferimento de arma de fogo e após averiguar as dependências, foram identificadas mais duas pessoas caídas no interior de uma residência”, explicou o 2º tenente da Polícia Militar (PM) Josivan da Silva Cruz, em entrevista à TV Anhanguera.

Conforme o tenente, duas das vítimas morreram no local e outras duas chegaram a serem socorridas e levadas para a UPA Sul, mas posteriormente as mortes foram confirmadas.

Parentes disseram à PM que o homem suspeito de atirar nas vítimas teria se separado de uma delas há uma semana e não aceitava o término do relacionamento. Na sequência dos disparos, segundo o tenente, o homem tirou a própria vida.

No local foram encontradas cápsulas de arma de fogo .40 e um carregador do mesmo calibre, mas a arma ainda não foi localizada. “Há informações de populares que alguém pegou essa arma, que seria do atirador”, disse o tenente.

Equipes da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil também estavam no local junto com a perícia. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal de Palmas (IML). O caso vai ser investigado pela DHPP.

