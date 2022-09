Homem morre após colisão entre veículos na BR 163

Condutor da caminhonete fugiu. Foto: Reprodução/PM

A fatalidade ocorreu há 11 quilômetros da comunidade de Caracol

O acidente com vitima fatal ocorreu na BR 163 há 11 quilômetros da comunidade de Caracol sentido ao município de Trairão, na noite desta terça-feira (20), envolvendo dois veículos. De acordo com informações o condutor do veículo Triton de cor preta, tentou realizar uma ultrapassagem e colidiu com a vítima Adriano Sales da Rocha, que estava em um Fiat Strada e morreu na hora.

Após a colisão o condutor do veículo que causou o acidente fugiu do local, deixando apenas o veículo.

A Polícia Militar do PDD de Caracol, foi acionada por populares sobre o grave acidente, de imediato os policiais foram no local, e constataram a veracidade dos fatos.

O local, rapidamente foi isolado e o caso foi comunicado ao Delegado do Município de Trairão, que autorizou a remoção do corpo pela funerária.

Familiares e amigos da vítima foram orientados a realizar o registro do fato na UIPP 109 no município de Trairão.

Até o fechamento desta matéria o causador do acidente não foi identificado. (Com informações do Portal Plantão 24horas News).

Jornal Folha do Progresso em 21/09/2022/

