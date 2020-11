Homem morre dentro de motel, durante noite de sexo, em Santarém (PA)

Mulher que fazia companhia ao homem, não foi encontrada.

A madrugada desta sexta-feira, dia 27, foi bastante movimentada, onde um homem, até o momento não identificado, morreu dentro de um motel em Santarém, no oeste do Pará.

Segundo informações, a Polícia foi acionada por volta das 3:45 horas desta sexta-feira para investigar a morte de um homem, em um motel localizado no bairro Aeroporto Velho. Os funcionários do motel notaram a demora do cliente, observaram algo estranho no apartamento onde um casal estava tendo relacionamento, foram verificar, quando encontraram o homem já falecido.

A mulher que fazia companhia ao homem, não foi encontrada. A Polícia Militar encontrou apenas a vítima no local. O IML foi acionado para fazer a remoção do corpo e verificar as causas da morte. A Polícia está vendo as imagens das câmeras para identificar a mulher que fazia companhia ao homem.

OPERAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL

Uma grande operação está sendo realizada pela Polícia Civil de Santarém. Várias viaturas deixaram a Seccional de Polícia na madrugada desta sexta-feira (27) para cumprir mandados.

Matéria em andamento…



Foto: Reprodução

Fonte: Portal Santarém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...