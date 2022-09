Suspeito de executar e cortar língua de mulher morre em confronto com a PM no Pará

(Foto:Reprodução) – O elemento identificado como Lucas Barros Martins, vulgo “Ralado”, morreu durante confronto com policiais militares do município de Moju, região nordeste do Pará.

O indivíduo era suspeito de pertencer a uma facção criminosa da cidade de Igarapé-Miri.

De acordo com a polícia, “Ralado” estava envolvido em assaltos e no assassinato de uma mulher identificada como Edna Freitas, moradora da Vila Icatu, localizada às margens da Rodovia PA-151, zona rural de Igarapé-Miri. Ele seria um bandido muito perigoso e tinha cumprido pena no sistema penal do Pará.

Na época do crime, um bando composto por cerca de 30 elementos, portando armas de grosso calibre, assaltou caminhões com cargas e motoristas na PA-151. Edna Freitas teve a língua cortada pelos assassinos. O assassino fazia parte da quadrilha.

Na manhã de domingo (18), a Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima que indicava o esconderijo de Lucas Martins. O criminoso estava escondido em uma casa, localizada no Ramal Urubuputaua, na divisa ente Moju e Abaetetuba.

Segundo a PM, ao chegaram ao local indicado, os policiais teriam sido recebidos a tiros. Houve revide e os militares acabaram alvejando o suspeito. “Ralado” foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e foi a óbito. Com ele, foram apreendidas uma arma calibre 28 e três munições. (Com informações do Portal Debate e Portal Moju News).

Jornal Folha do Progresso em 21/09/2022/

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...