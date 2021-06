Homem morre após esfaquear paciente de hospital no Pará

(|Foto: Reprodução) – Celso Araújo da Silva, de 38 anos, ainda ameaçou pessoas que estavam na Fazenda Santo Antônio, localizada na Estrada “Braz”.

Moradores de uma fazenda no município de Marabá, no sudeste paraense, viveram momentos de tensão ao serem ameaçados por um homem com uma faca. Momentos antes, o criminoso havia esfaqueado um homem que estava em um hospital.

De acordo com informações do Correio de Carajás, Celso Araújo da Silva, de 38 anos, ele efetuou cerca de 10 facadas em um homem que está internado no Hospital Regional de Marabá. Depois, ele começou a ameaçar moradores da Fazenda Santo Antônio, localizada na Estrada “Braz”, a 40km do perímetro urbano de Marabá.

O caso aconteceu na madrugada desta terça-feira (22). Policiais militares tomaram conhecimento da situação e foram até o local. Eles tentaram negociar com Celso, mas ele se recusava a baixar a faca e partiu para cima dos PMs, que efetuaram disparos de arma de fogo.

A guarnição da PM prestou socorro e encaminhou Celso Silva para o Hospital Municipal de Curionópolis, onde ele já chegou morto.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal de Marabá. A Polícia Civil irá investigar os detalhes do caso. Não foi divulgado, até o momento, o estado de saúde do homem que Celso esfaqueou no hospital.

Com informações do Correio de Carajás

