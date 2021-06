Imagem Forte – Homem é morto a pauladas e pedradas na cabeça em Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A vítima, que até a publicação desta matéria não havia sido identificada, somente com Junior, não resistiu à gravidade das lesões e morreu no local.

Um homem identificado como Junior, foi assassinado a pauladas e pedradas na cabeça na madrugada desta quarta-feira (23), na Travessa Belém, próximo a NP MOTOS , no bairro Santa Luzia, por volta das 3h da manhã. A polícia Militar atendeu a ocorrência e isolou o local até chegada da polícia civil. Testemunhas apontaram três pessoas envolvidas no crime.

