Ministério Público abre inscrição para estagiários do curso de Direito

Terão início no dia 30 de outubro e seguirão até o dia 10 de novembro as inscrições para formação de cadastro reserva excepcional de estagiários do curso de Direito, visando ao preenchimento de vagas nas Promotorias de Justiça que compõem a Região Administrativa Nordeste II, que engloba os municípios de Capanema, Bragança, Bonito, Nova Timboteua, Peixe-Boi, Salinópolis, São Miguel do Guamá e Santa Luzia do Pará.

O processo seletivo é feito pela Procuradoria-Geral de Justiça e o período de estágio não excederá os 2 (dois) anos, exceto quando se tratar de estagiário na condição de pessoa com deficiência (PcD).

A jornada de estágio será de 4 horas diárias, durante 5 dias, compatíveis com os horários escolar e de expediente do Ministério Público Estadual. O valor atual da bolsa de estágio é de R$ 645,50 e do auxílio transporte, de R$ 105,60.

Requisitos

– O candidato deve estar regularmente matriculado e frequentando os 3 (três) últimos anos, ou semestre equivalente, do curso referido o subitem em instituição de ensino superior conveniada com o Ministério Público do Estado do Pará

– No ato de inscrição deverá constar a média geral ou o coefi ciente de rendimento total do candidato, que será comprovado por intermédio do histórico ou documento que contenha expressamente tal informação, fornecido pela instituição de ensino superior, a ser anexado em campo próprio

– O preenchimento da média geral, que não poderá ser inferior a 7,0 (sete), e do semestre é de responsabilidade do aluno, condicionado à confirmação por documento fornecido pela instituição de ensino superior e anexado no ato de inscrição

Inscrição

A inscrição do candidato deverá ser feita pelo site do Ministério Público do Estado do Pará. Não será aceita a inscrição de acadêmico que esteja cursando o último semestre do curso objeto do presente Edital no segundo semestre letivo de 2017.

O candidato que concorrer a uma vaga na condição de pessoa com defi ciência (PcD) deverá encaminhar ao Departamento de Recursos Humanos do Ministério Público, localizado na Rua João Diogo, nº 100, Bairro da Cidade Velha, Belém – Pará, CEP 66015- 160, em até 2 (dois) dias úteis após o encerramento das inscrições, laudo médico que ateste a espécie e o grau ou nível da defi ciência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID), bem como a provável causa da defi ciência, acompanhado do comprovante de inscrição.

Para mais informações sobre o Edital, acesse o Diário Oficial desta quarta-feira (25).

