Homem morre após ser atingido por raio enquanto andava a cavalo com o filho

(Foto:Reprodução) – Os dois cavalos também morreram eletrocutados

Um homem identificado como Deiby Brito foi atingido por uma descarga elétrica de um raio e morreu, na sexta-feira (15). No momento do acidente, ele andava a cavalo junto com seu filho, em uma fazenda na zona rural de Caseara, interior do Tocantins. Os dois animais também morreram eletrocutados. As informações são do portal Último Segundo.

A Polícia Militar informou que um homem compareceu à sede do batalhão dizendo que um funcionário da fazenda havia sido atingido por um raio. Equipes da PM e do Instituto Médico Legal foram até o local e constataram a morte.

O filho da vítima relatou que ele e o pai foram surpreendidos por uma tempestade enquanto andavam a cavalo.

O jovem afirmou que não notou quando a descarga elétrica atingiu o pai. Também não percebeu um sinal de relâmpago. No entanto, ele viu que o pai havia caído junto com o cavalo. Depois, o animal que o rapaz estava montado começou a tremer e também caiu. Foi quando ele percebeu que o pai e os dois cavalos haviam morrido e saiu em busca de ajuda.

O corpo do homem foi removido para o Instituto Médico Legal de Paraíso do Tocantins e depois foi liberado. Deiby foi velado e sepultado no sábado (16).

Por:O Liberal

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...