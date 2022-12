Homem morre atropelado pelo próprio trator

Segundo a PM, a vítima foi localizada embaixo de uma das rodas do trator em Minas Gerais – (Foto:© PMMG/Divulgação)

Um tratorista, de 59 anos, morreu após ser atropelado pelo próprio trator, nessa sexta-feira (2/12), em uma fazenda do munícipio de Carmo do Paranaíba, no Alto Paranaíba. Segundo relatos de testemunhas à Polícia Militar (PM), a suspeita é que no momento em que a vítima tentaria consertar algum problema mecânico no veículo, o mesmo arrancou e passou por cima dela.

Geraldo Liberato Rodrigues foi encontrado já sem vida com uma chave-estrela na mão e embaixo de uma das rodas do trator. Ainda conforme o registro policial, testemunhas tentaram retirar o veículo e reanimar a vítima, porém, sem sucesso. A perícia técnica da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) esteve no local do acidente e o mesmo deve ser investigado. O corpo de Geraldo Rodrigues foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Patos de Minas e após passar por autópsia foi liberado aos familiares.

Por:Jornal Folha do Progresso em 04/12/2022/07:05:53 com informações do Portal EM

