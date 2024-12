Justiça suspende festa de réveillon em cidade no Pará por irregularidades

Foto: Reprodução | A Justiça determinou que o município cancele todas as contratações e pagamentos vinculados ao réveillon, incluindo gastos com montagem de palco, iluminação, som, hospedagem e transporte de artistas.

A festa de réveillon em Salvaterra, no Marajó, no Pará, será suspensa por determinação judicial, devido atrasos de repasses de merenda escolar, pagamentos de servidores e falta de transparência nas contratações para a festa.

Na última quinta-feira (19), a promotoria de Justiça da cidade atendeu ao pedido feito pelo Ministério Público do Pará (MPPA), que pediu a suspensão da realização dos shows, argumentando a falta de transparência exigida para esse tipo de contratação.

Na decisão, a promotoria também destacou que a cidade enfrenta uma precariedade nos serviços básicos, como saúde, educação e infraestrutura e realizar um evento de tal porte fere os princípios de legalidade, eficiência e moralidade. O g1 solicitou um posicionamento à Prefeitura de Salvaterra e aguarda retorno.

Além disso, foram identificados atrasos nos pagamentos de salários dos servidores e na regularização de merenda escolar e transporte público.

A Justiça determinou que o município cancele todas as contratações e pagamentos vinculados ao réveillon, incluindo gastos com montagem de palco, iluminação, som, hospedagem e transporte de artistas.

A gestão municipal também deverá divulgar, no prazo de 24 horas, o cancelamento do evento em suas redes sociais e site oficial.

O descumprimento irá gerar multa diária de R$ 2 mil, limitada a R$ 50 mil, e poderá levar à responsabilização por improbidade administrativa e crime de desobediência, com autorização do uso de força policial para assegurar o cumprimento da decisão.

Fonte: g1 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/12/2024/09:48:08

