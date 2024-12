Quarteto é preso suspeito de invadir e roubar casa de prefeito no Pará

Foto: Reprodução | O crime ocorreu durante a madrugada, quando os criminosos invadiram a residência do prefeito e renderam ele, a esposa e a filha.

Na última segunda-feira, 2, a Polícia Civil do Pará, por meio da equipe de Prainha, município localizado no oeste paraense, realizou uma operação e capturou um quarteto responsável por invadir e roubar a casa do prefeito do município. O crime ocorreu durante a madrugada, quando os criminosos invadiram a residência do prefeito e renderam ele, a esposa e a filha. Na ocasião, os assaltantes levaram duas motocicletas, duas espingardas e dinheiro em espécie.

Segundo informações da Polícia Civil, assim que os agentes souberam do caso, passaram a cumprir diligências, juntamente com a Polícia Militar, no intuito de localizar e prender os envolvidos. A equipe obteve êxito em capturar quatro deles, sendo dois homens e duas mulheres.

O delegado-geral da Polícia Civil do Pará, Walter Resende, informou que, além das prisões, os policiais também realizaram a apreensão de diversos objetos, utilizados na trama criminosa. “Quando os policiais abordaram os suspeitos, eles apreenderam objetos que tinham sido usados no assalto, sendo eles uma arma de fogo, uma motocicleta, cordas e um pé-de-cabra, que foi utilizado para invadir a residência”, disse Resende.

Também foram recuperadas as duas motocicletas, a quantia em dinheiro subtraída, uma espingarda e alguns itens pessoais das vítimas, os quais já foram devolvidos para a família do político. “Agora, após a captura do quarteto, a equipe de Prainha continuará em diligências para averiguar se há outros envolvidos no caso. Se por acaso houver, iremos investigar e efetuar diligências para prendê-los, restaurando a tranquilidade da família vítima e do município”, informou Jamil Casseb, superintendente regional do Baixo e Médio Amazonas.

Os detidos já estão à disposição da Justiça.

Fonte: Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/12/2024/07:50:53

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...