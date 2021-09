Homem morre na frente do hospital de Castelo de Sonhos,em nota, Hospital diz que paciente recusou atendimento

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O Jornal Folha do Progresso procurou a direção do Hospital ainda pela manhã, para ouvir a versão, a resposta chegou a poucos instantes em nota. Leia Abaixo.

Uma outra informação que chegou ainda pela manhã de funcionários do Hospital que ele procurou atendimento e foi atendido pela equipe medica, chegou ser internado com quadro debilitado e recebeu alta posteriormente. Ainda conforme a informação ele passa o dia pelo hospital, como morador de rua ele próprio se recusava o internamento no hospital, e acabou morrendo em frente a unidade Hospital de Castelo de Sonhos.

You May Also Like