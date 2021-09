Esgoto vaza na avenida Brasil e Moradores reclamam do mau cheiro em bairro de Novo Progresso

Moradores reclamam de esgoto em Novo Progresso que vaza 24h por dia em avenida movimentada no bairro Pires de lima.

Problema ocorre há pelo menos dois dais e causa mau cheiro no bairro.

Esgoto vaza na avenida Brasil e invade quintais de casas.

Os moradores do bairro Pires de Lima, reclamam do mau cheiro causado por um vazamento de esgoto que jorra do asfalto e corre pela avenida Brasil a céu aberto 24 horas por dia.

O problema começa no início da Avenida Brasil com a rua Iriri e desce até chegar ao córrego no mesmo bairro.

Vejam postagem nas redes sociais

Mau cheiro

A reportagem do JFP esteve no local agora pouco e ouviu alguns relatos de moradores- Mau cheiro do esgoto que sai do asfalto incomoda moradores do bairro Pires de Lima.

De acordo com o caminhoneiro Liomar A. Morais, que mora no bairro, o cheiro que entra nas casas do entorno é desagradável.

“Esse esgoto fica correndo 24 horas por dia e não é pouco. O mau cheiro ninguém aguenta de noite”, contou.

Segundo os moradores, todo o esgoto que sai do asfalto no início da rua desce pelo centro onde veículos levam nos pneus e esparramam pela avenida toda.

O problema já foi informado várias vezes pelos moradores a prefeitura que também foram vistos passando pela avenida, mas ainda não tem o cronograma de quando o problema será resolvido. Este problema já existia, agora que estourou pra cima e escorreu no aslfalto, disse dona Fatima.

“Eles falam que vão mandar com urgência, mas vai passando dias e vai ficando”. Quando chega a noite e vem aquele ventinho, você tem que fechar a porta para comer, porque senão entra em casa, é pernilongo, é mosca, junta tudo”, contou a dona de casa Fátima A. S.

Este asfalto é aquele que o vice-prefeito Gelson Dill (MDB), fiscalizava, quando alegava que o governador pediu para ele fiscalizar, e agora qual foi a fiscalização mesmo? Isto é relaxo com o dinheiro público, além do mau cheiro, o asfalto da rua está todo acabado, passou da hora de consertar isto, comentou Fatima.A.S.

Este slideshow necessita de JavaScript.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...