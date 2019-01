Homem pagou R$ 1.200 pela morte de ex

(Foto: Reprodução) -Diego Sá Guimarães da Silva e Rodolfo de Oliveira Monteiro são acusados do assassinato de Kalícia Drienne dos Santos Almeida. O Ministério Público do Estado recebeu o Inquérito Policial e oficializou a denúncia contra eles.

O crime aconteceu na manhã do dia 18 de setembro no km 06 da PA 140 do município de Santa Izabel do Pará, nordeste paraense.

De acordo com a 2ª promotora de Justiça Criminal, Ana Carolina Vilhena Gonçalves Gomes, Diego não aceitava o término do relacionamento com a vítima com que foi casado por um ano; Há três meses eles estavam separados.

Segundo o Ministério Público, na manhã do crime Diego estacionou um veículo por ele alugado em uma rua próxima de onde estava Kalícia. Dentro do automóvel estava Rodolfo Monteiro, apontado como autor dos disparos de arma de fogo que tiraram a vida de Kalícia e atingiram Jefferson Pereira Reis, que havia pegado carona com a vítima. As investigações concluíram que Diego pagou R$ 1.200,00 a Rodolfo.

A polícia identificou os suspeitos através da locadora de automóveis, assim como o carro utilizado e o responsável pelo aluguel. Como o carro tinha GPS, foi consultado o mapa de deslocamento e o crime foi desvendado.

A Polícia Civil continua as buscas para prender Diego.

(DOL)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...