Homem pediu para ser morto por policiais após esfaquear e arrancar coração da mulher, no interior de São Paulo

Vítima foi morta a facadas e teve corpo dilacerado pelo marido, com quem estava casada há 29 anos — Foto: Reprodução

Segundo a SSP, vítima foi assassinada horas após registrar um Boletim de Ocorrência contra o marido, com pedido de medida protetiva.

Ainda na cena do crime, Marcelo Nistarda Antoniani da Silva, de 49 anos, pediu aos policiais que o matassem, após assassinar a esposa de forma brutal, em Tupã, interior de São Paulo, nesta segunda-feira. O homem esfaqueou Milena Dantas Bereta Nistarda da Silva, de 53, com quem era casado há 29 anos, e arrancou o coração e as vísceras da vítima.

Após um desentendimento do casal, Milena decidiu registrar um BO contra o marido na manhã de segunda, horas antes do assassinato. De acordo com a delegada Milena Davoli Nabas de Melo, do 3º Distrito Policial de Tupã, a vítima não quis a medida protetiva. Já em nota enviada ao GLOBO, a Secretaria de Segurança Pública diz que ela solicitou a proteção.

Em depoimento, os PMs relataram que o assassino recebeu os agentes com as mãos para cima, manchadas de sangue, assim como o seu rosto, enquanto afirmava que “teria feito merda”. De acordo com os policiais, ele pediu para para ser morto no local. Aparentando estar “alterado”, o homem precisou ser imobilizado para que fosse algemado pelos agentes. O relato foi publicado pelo portal Metrópoles.

Conforme relatado pelos militares, ao entrarem na casa, invadida pelo assassino, os policiais se depararam com o corpo “dilacerado” de Milena, que horas antes havia registrado um Boletim de Ocorrência contra o marido, afirmando sofrer abuso psicológico e violência doméstica. A vítima, que já havia demonstrado o desejo de terminar o casamento, denunciou à polícia que sofria estupro, sendo obrigada a manter relações sexuais com o marido contra sua vontade, era mantida em cárcere privado e tinha o celular monitorado pelo marido, que murchava o pneu do carro de Milena para que não saísse de casa.

Em seu relato na Central de Polícia Judiciária, a esposa explicou que o cárcere era feito “de forma sutil”. De acordo com ela, o marido “sempre arrumava alguma desculpa para ela não sair de casa”. No depoimento, ela ainda afirma que a situação piorou após os filhos saírem de casa. Sozinha com o homem, a vítima afirma ter ficado “mais vulnerável”. Detalhes do relato foram publicados pelo portal Metrópoles.

Assassinato brutal

Após prestar queixa, a mulher voltou para casa. O marido a seguiu, arrombou o portão com o carro, a porta da cozinha e a porta do quarto, onde estava a vítima. No cômodo, o homem esfaqueou a esposa e retirou os órgãos da vítima, o coração e as vísceras.

Os policiais chegaram à residência por meio de uma denúncia. Antoniassi foi preso em flagrante e, no momento da abordagem, quando ainda estava com a faca nas mãos, ele confessou o crime e pediu para que os agentes o matassem. Os agentes negociaram com por alguns minutos para que ele se rendesse e jogasse a arma banca.

O homem acabou atendendo a ordem e foi rendido. Agora ele passará por uma audiência de custódia, onde o juiz vai determinar se ele permanece preso ou se aguarda o julgamento em liberdade. Se a prisão em flagrante for convertida em preventiva, ele seguir para a secretaria de administração penitenciária.

Milena Davoli Nabas de Melo, delegada do 3º Distrito Policial e titular do caso, é prima da vítima e foi uma das primeiras pessoas a chegar ao local. Ela atuará no caso como testemunha, e não como delegada, durante a investigação.

Leia a nota da SSP na íntegra:

Um homem de 49 anos foi preso em flagrante por feminicídio, na tarde de segunda-feira (26), no bairro Vila Abarca, em Tupã. Segundo boletim de ocorrência, a vítima havia solicitado uma medida protetiva contra o autor, horas antes. O homem invadiu a residência e desferiu golpes de facas contra a mulher, que morreu no local. Ele tentou fugir, mas foi preso. O caso foi registrado na Delegacia de Tupã e o autor permaneceu à disposição da Justiça.

