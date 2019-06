‘Ela que me procurou’, relata homem que estuprou filha de quatro anos

(Foto: Reprodução/Istock)Uma mãe instalou câmeras de segurança em casa e flagrou o marido de 35 anos estuprando a própria filha, uma criança de quatro anos.

A esposa foi quem denunciou o crime e o homem, sem identificação, foi preso na última segunda-feira (17), em Sinop, a 500 km de Cuiabá.

Após se queixar de dores nas partes intímas, a mãe da menina entrou em alerta e verificou a região e percebeu uma forte vermelhidão.

De acordo com o boletim de ocorrência a mulher desconfiou do marido e durante conversa com a filha de uma vizinha pediu para que a menina conversasse com a filha dela para saber mais sobre os abusos. Em seguida, a criança falou para a mãe que o padrasto mostrava o pênis e a fazia pegar no orgão, tirava a roupa dela e tocava nos orgãos da menina.

A mãe instalou câmeras no quarto da filha a fim provar os abusos e conseguiu flagrar o caso. Ela foi até a delegacia e fez uma denúncia. O delegado pediu a prisão preventiva do suspeito que, foi preso no trabalho e no primeiro momento negou o crime.

No entanto, ao ver as imagens ele tentou se explicar, “Ela que me procurou”, disse ele colocando a culpa em uma criança de quatro anos.

O homem será indiciado por estupro de vulnerável.

(Com informações do Portal O Livre)

