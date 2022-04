Homem picha viatura da Polícia e leva bala no Pará

Após pichar a viatura, o suspeito ainda jogou o vídeo do ato nas redes sociais | Foto:Reprodução

Faccionado sem noção foi fazer graça e ainda atirou nos policiais durante abordagem

A audácia de um homem utilizando o nome de uma famigerada facção criminosa chegou ao extremo neste final de semana, quando na posse de um spray pichou a sigla da facção na lateral de uma viatura da Polícia Civil que estava em missão na periferia da cidade de Goianésia do Pará, na região sudeste paraense. (As informações são do J.R Avelar).

A ação resultou em uma caçada ao pichador, logo identificado e, ao ser encontrado na posse de uma arma de fogo, atentou contra as guarnições, vindo a ser alvejado e morto conforme registro na delegacia de Polícia Civil de Goianésia do Pará.

Segundo o registro da ocorrência, uma viatura da Polícia Civil do Pará estava fazendo um atendimento policial, momento em que os policiais deixaram o veículo e fizeram deslocamento a pé.

Ao retorna para a viatura, ela havia sido pichada na porta do passageiro com as iniciais “CV”. De imediato, os policiais comunicaram o fato ao delegado diretor em Goianésia do Pará e iniciaram diligências, bem como pediram apoio para a Polícia Militar.

Uma hora depois, um vídeo passou a circular nas redes sociais mostrando a ação criminosa do homem que falava em nome da facção. As diligências ocorreram durante toda a madrugada e manhã de domingo (10) sendo direcionada a uma localidade conhecida pelo tráfico de entorpecente.

O local era a rua Hamilton Costa no bairro Novo Horizonte periferia de Goianésia e com avançar das investigações a polícia já trabalhava com o nome de um faccionado conhecido como “JP” cuja identificação foi confirmada como Werliton Jhonatan Pantoja Carneiro.

Ele foi localizado e ao perceber a presença dos policiais, já certo que tinha sido descoberto em sua ação temerária, não obedeceu à ordem dada pelos agentes de segurança, tendo sacado uma arma de fogo e começou a atirar em direção aos policiais.

O cerco estava fechado e de imediato houve a reação por parte da polícia e o pichador faccionado acabou neutralizado com dois disparos no tórax. Foi acionado o resgate médico e o mesmo levado para o Hospital Municipal em Goianésia do Pará vindo a falecer posteriormente.

Segundo a polícia, Werliton Jhonatan Pantoja Carneiro era conhecido na comunidade, onde mandava e desmandava, como de alta periculosidade, membro de facção e traficante de entorpecente.

Na residência dele, a Polícia Civil fez a apreensão de 70g de maconha e cocaína, bem como foi apreendido o revólver calibre 38 e munições deflagradas e intactas apresentados durante o registro do Boletim de Ocorrência.

Jornal Folha do Progresso em 13/04/2022/10:36:51

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...