Homem processa Leonardo e quer R$ 560 mil de indenização por agressão após briga incitada por cantor

Cantor Leonardo — Foto: rep/instagram

Caso ocorreu em junho, no município de Aruanã, em Goiânia.

Mais um B.O. para Leonardo resolver. Após entrar na Lista Suja de maus empregadores por supostamente deixar funcionários de uma de suas fazendas em condições análogas à escravidão, o cantor está sendo processado por um ex-fã, que alega ter apanhado num show do sertanejo, após uma “ordem” polêmica dele.

O caso aconteceu em Aruanã, Goiânia, no dia 20 de junho. O vaqueiro Marcelo Gomes da Silva entrou com uma ação na vara municipal do Tribunal de Justiça de Goiás no último dia 24 de setembro, reclamando responsabilidade civil, danos morais e direitos de imagem. O valor requerido é de R$ 560 mil.

Marcelo alega que uma discussão começou entre ele e um desconhecido, na plateia de Leonardo, após o homem dar em cima de sua mulher. Com o clarão que se abriu, Leonardo viu a confusão do palco e disse: “”A gente está aqui para assistir, a gente paga caro para ver. Oh, grandão de chapéu, dá um tapa na orelha dele”.

E foi, de fato, o que aconteceu. O homem de chapéu, bem maior que Marcelo, dá um soco nele, que cai no chão. A cena foi gravada por muitos fãs do cantor e viralizou minuto depois, sendo notícia em vários portais, mostrando a queda de Marcelo.

No boletim de ocorrência que registrou, ele conta que o show seguiu com ele desacordado no chão, sangrando. Marcelo afirma que não recebeu socorro médico. O vaqueiro narra ainda que só recobrou a consciência ao ser levado para a beira de um rio próximo.

Como o vídeo correu as redes sociais e não se sabia a versão de Marcelo para o início da confusão, o vaqueiro passou a ser acusado de ter agredido uma mulher, durante a apresentação de Leonardo, o que ele nega.

Fonte: G1

