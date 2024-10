Polícia investiga denúncias de agressões entre advogada e escrivão em delegacia no Pará

Agressões ocorreram dentro de delegacia no interior no Pará. — Foto: Reprodução / TV Liberal

Vídeo mostra quando o agente empurra e dá tapas na advogada, após ela tentar pegar o celular dela que estava com ele.

A Polícia Civil (PC) abriu um inquérito por meio de uma portaria para apurar denúncias de agressões entre uma advogada e um escrivão dentro de uma delegacia em Acará, no nordeste do Pará.

O caso ocorreu nesta sexta-feira (19). O vídeo acima mostra a advogada relatando que foi agredida pelo escrivão do local e questionando se os outros homens da delegacia não fariam nada a respeito.

Logo em seguida, as imagens exibem a mulher pedindo para que o escrivão devolva o celular dela que está com ele. A advogada tenta pegar o aparelho, segurando na camisa do homem. O escrivão, então, dá empurrões e tapas na mulher.

Ambos alegaram e denunciaram terem sido agredidos. Segundo as pessoas que estavam na delegacia, a confusão começou depois que a advogada chegou à delegacia para tentar liberar um cliente que foi preso em flagrante por dirigir alcoolizado.

A PC informou que perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações, conduzidas pela delegacia do Acará.

Fonte: G1 PARÁ e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/10/2024/07:25:27

