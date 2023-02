Homem procurado por homicídio é preso em Anapu, no Pará

PRF prende condutor procurado por homicídio, em Anapu. — Foto: Divulgação

Mandado de prisão foi expedido no município de São Félix do Xingu, em março de 2022.

A Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem procurado por um crime de homicídio nesta quinta-feira (2), no km 485 da BR-230, no município de Anapu, sudoeste do Pará.

O homem estava em uma caminhonete quando foi abordado pela PRF.

Após verificação da documentação, os agentes descobriram uma ordem judicial com mandado de prisão preventiva, expedida no município de São Félix do Xingu.

O condutor foi preso e encaminhado à delegacia de Polícia Civil em Anapu, a fim de que fossem tomados os procedimentos cabíveis.

