‘Se liga na fatura’: aprenda a pagar a conta de energia com mais facilidade

Para garantir a continuidade do fornecimento de energia em sua residência ou estabelecimento, é necessário que os clientes realizem o pagamento das faturas regularmente. — Foto: Fábio Cadete / g1

Consumidores possuem diversas alternativas para estarem sempre em dia com o pagamento.

Para facilitar o consumidor a pagar a fatura da conta de luz, a Equatorial Pará, empresa responsável pela distribuição de energia no estado, dispõe diversas alternativas. Entre elas estão os pagamentos por PIX, cartão de crédito e boleto — de forma presencial ou on-line, via internet banking.

PIX

O pagamento da conta de luz é feito por meio de um QR Code presente tanto na fatura impressa quanto na digital.

O consumidor precisa entrar no aplicativo do banco onde tem a chave PIX cadastrada, apontar a câmera do celular para o QR Code e realizar a transação, que será compensada em alguns minutos.

De acordo com o gerente de Relacionamento com o Cliente da Equatorial Pará, Anderson Torres, esta forma de pagamento cresce cada vez mais na preferência dos clientes da distribuidora, já que o pagamento pode ser feito sem sair de casa, a qualquer hora do dia, nos sete dias da semana, inclusive feriados.

Cartão de crédito

Para utilizar o serviço, o cliente deve acessar o portal da distribuidora e, na barra de pesquisa, digitar “pagamento de conta”. Feito isso, o usuário é direcionado para uma tela em que precisará colocar os dados do titular da conta contrato, para o sistema localizar as faturas que estão em aberto. Em seguida, será aberta uma nova tela com as opções de pagamento.

Os pagamentos das faturas no site da Equatorial Pará atendem alguns critérios. Para pagar no crédito à vista, poderão ser faturas vencidas ou a vencer. Já no crédito parcelado em até 12 vezes, o cliente terá que ter pelo menos duas faturas vencidas ou a vencer, desde que a prestação mínima seja de R$7,00.

“É muito prático e a compensação é quase automática. Somente em 2022 foram realizados quase 2,9 milhões de pagamentos nessa modalidade aqui no estado”, afirmou o gerente.

Boleto

A fatura de energia é transformada em boleto bancário automaticamente. Com isso, ela pode ser paga em qualquer agência bancária, internet banking, caixa eletrônico, banco digital, casas lotéricas, correspondentes bancários, além das próprias agências de atendimento da Equatorial Pará.

Na hora de realizar o pagamento no caixa eletrônico é necessário escolher a opção “boleto bancário e/ou de cobrança”. O mesmo procedimento também deve ser feito em internet banking e aplicativos de bancos. Caso seja colocada opção para ler o código de barras, tanto nos caixas eletrônicos quanto na internet banking e aplicativos, o pagamento será processado normalmente.

Vale lembrar, também, que os clientes podem cadastrar o pagamento em débito automático em suas contas bancárias. (Com informações do g1 Pará — Belém).

Jornal Folha do Progresso em 02/02/2023/19:21:48

