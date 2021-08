PRF detém seis por adulterar e receptar motos roubadas em Medicilândia e Anapu

Sete motocicletas foram apreendidas durante a fiscalização. | Foto:Divulgação/PRF

Ao todo sete motocicletas foram recuperadas em operação realizada nos municípios de Medicilândia e Anapu, no sudoeste do Pará.

Uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) resultou a recuperação de motocicletas com registro de furto e roubo. O objetivo da operação da operação era combater as fraudes veiculares e recuperar motocicletas.

As apreensões aconteceram no domingo (16), nos municípios de Medicilândia e Anapu, no sudoeste paraense.

De acordo com informações da PRF, durante inspeção foi possível constatar diversos sinais de adulterações nos veículos e, após consultas aos sistemas, foram localizadas ocorrências de furto e roubo.

No total, seis pessoas foram detidas pelos crimes de adulteração dos sinais identificadores veicular e receptação, sendo sete motocicletas apreendidas com registros de furto/roubo e adulteradas. Diante dos fatos, os condutores e os veículos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil para que fossem tomadas as medidas cabíveis.

Com informações da PRF

