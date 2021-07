Homem que saia para assaltar mesmo de tornozeleira é morto pela PM no Pará

(Foto:Reprodução) – Dois homens levaram a pior ao trocar tiros com a Polícia Militar na tarde do último sábado, 10, no município de Castanhal, na região nordeste do Pará. Um morreu e outro conseguiu fugir durante a ação policial.

Segundo informações da PM, a dupla havia roubado uma moto. A guarnição avistou os criminosos.

Durante a fuga, os assaltantes deixaram a moto e entraram em uma área de mata onde trocaram tiros com os policiais militares. Um deles, identificado como Odair Henrique do Carmo de Souza, que usava uma tornozeleira eletrônica, foi baleado e em caminhado para o hospital do município, porém não resistiu e morreu. O outro comparsa conseguiu fugir.

Durante ação foram apreendidos dois celulares, uma moto e uma arma caseira calibre 32 com uma munição.

Fonte: O Liberal

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...