Vizinhos e familiares da criança de 2 anos que se salvou de incêndio ao se esconder em geladeira prestam depoimento

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Elizabeth está conversando com o pai do menino a respeito da guarda, que foi temporariamente retirada da mãe. Ela diz que se depender dela, o garoto não vai ficar sem cuidados.

“A única coisa que eu percebi foi uma escoriação no rosto dele, que talvez seja de entrar na geladeira, o ferrinho da geladeira pode ter machucado. A criança está bem. O que devia ser feito em relação a saúde e alimentação do garoto foi feito”, afirma a conselheira tutelar, Juscilene Xavier.

Dentro da casa, no Bairro Altos da Serra, em Cuiabá, ainda estão as marcas da destruição deixadas pelo fogo. O garoto fugiu a tempo, antes de a cama dele ficar totalmente destruída. O calor fez o forro de plástico se contorcer e cair.

You May Also Like