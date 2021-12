Homem rouba balde com R$ 5 mil em festa em São Félix do Xingu

Ele fugiu, mas a polícia o prendeu horas após o ocorrido (Foto:Reprodução Site Zé Dudu)

Momento da prisão do suspeito que já está à disposição da Justiça, em São Félix do Xingu .

Nem gaveta nem cofre, um estabelecimento comercial que costumava guardar dinheiro em um balde foi surpreendido pela ação rápida de um homem, em meio à festa promovida no local na noite deste sábado (11), no município de São Félix do Xingu, no sudeste do Pará. Com informações do site Ze Dudu.

O acusado viu o balde cheio de dinheiro, que após se soube tratar-se de R$ 5 mil, e furtou tudo saindo do local, de imediato, com o balde e todo o dinheiro. A Polícia Civil foi acionada e no comércio soube da ação do homem e de que ele havia fugido, no entanto, uma equipe da PC conseguiu prendê-lo pouco tempo após o furto.

De acordo com informações apuradas, o homem não cometeu violência e teria se aproveitado do descuido das pessoas no estabelecimento. Ele está à disposição da Justiça, em São Félix.

O Liberal

12.12.21 19h55

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...