Homem vai colher pequi e encontra ossada humana debaixo de árvore

Conforme boletim de ocorrência, morador da região disse que foi colher pequi nas proximidades do assentamento, quando ao entrar no mato, sentiu forte odor. Ao verificar, constatou se tratar de uma ossada humana. Ele então acionou a Polícia Militar que isolou o local até a chegada da Polícia Civil e perícia.

(Imagem ilustrativa) – Material colhido no local foi encaminhado para perícia Uma pessoa ainda não identificada foi encontrada morta nesta terça-feira (29), debaixo de uma árvore às margens da rodovia BR-163, na zona rural de Coxim, a 253 quilômetros de Campo Grande. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para descobrir as causas da morte e quem é a vítima.

