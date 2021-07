Homens são encontrados mortos e com as mãos amarradas na zona rural de Parauapebas PA

(Foto:Reprodução) – Os corpos de Antônio Ferreira Basto, de 57 anos, e Manoel Dourado de Magalhães, de 56. A polícia investiga o caso.

Duas pessoas foram mortas na noite da última segunda-feira (19) na zona rural do município de Parauapebas, no sudeste do Pará. Os corpos de Antônio Ferreira Basto, de 57 anos, e Manoel Dourado de Magalhães, de 56, foram encontrados com as mãos amarradas. A Polícia investiga o caso.

A Divisão de Homicídios (DH) abriu um inquérito para investigar o caso. Ainda não se sabe se algum pertence da casa foi roubado durante a ação.

O duplo homicídio ocorreu na vila Palmares II. Segundo apurações preliminares, a energia elétrica e a conexão de internet da casa onde estavam os dois homens foi cortada antes do crime.

O delegado da 20ª seccional de polícia de Parauaebas, Élcio Fidelis, informou que as diligências apuram se as vítimas moravam ou trabalhavam na propriedade.

Por G1 PA — Belém

