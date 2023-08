Horas após enterrar pecuarista e enteado, mulher morre com tiro na cabeça

Último post de Ana Paula no Instagram. (Foto: Redes sociais).

Ana Paula Pridonik da Silva, 27, foi levada para a Santa Casa de Campo Grande, poucas horas depois do velório do pecuarista Garon Maia e do filho, Francisco, vítimas de queda de avião no sábado

Uma nova tragédia se abateu na tarde desta terça-feira (1) sobre a família de pai e filho, moradores em Campo Grande, mortos na queda de um avião bimotor, no fim de semana. Poucas horas após o enterro de Garon Maia Filho, de 42 anos, e Francisco Vereoneze Maia, de 11 anos, no cemitério Parque das Primaveras, a madrasta do menino, Ana Paula Pridonik da Silva, de 27 anos, foi socorrida com um tiro na cabeça e acabou morrendo.

post madrasta

Ana Paula, que era engenheira civil, foi levada para a Santa Casa de Campo Grande, para a ala de emergência. A morte, segundo a apuração da reportagem, foi declarada às 14h50.

Equipes da Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros foram ao local, um condomínio na Vila Antônio Vendas. De acordo com o delegado de Polícia Civil, Felipe Paiva, a ocorrência se “amolda a suicídio”.

Em um perfil na rede social Instagram, Ana Paula fez uma postagem recente, lamentando não ter feito a viagem de avião com pai e filho. A imagem do post, que você vê acima, é uma foto dela, do marido, e o menino morto.

Conforme a apuração do Primeira Página, Ana Paula vivia com Garon Maia desde março de 2020. As redes sociais dela são repletas de postagens do casal, muitas delas em momentos de viagem.

O acidente de avião

Pai e filho morreram após o avião bimotor em que estavam cair em uma área de mata em Vilhena, na divisa de Rondônia com Mato Grosso, no sábado (29).

As causas da queda da aeronave estão sendo investigadas pelo Cenipa (Centro de Investigação de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos).

Fonte: primeirapagina.com/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/08/2023/16:52:07

