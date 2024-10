Scania lança 1º caminhão 100% elétrico da marca no Brasil

30 G é vendido por R$ 2,5 milhões • Foto: Divulgação

Veículo é voltado para transportador que busca cumprir metas de descarbonização; em carregamento rápido, é possível completar a carga do 30 G em 50 minutos;

A Scania lançou no Brasil o primeiro caminhão 100% elétrico da marca. O 30 G 4×2 chega como uma opção sustentável e capacidade de carga de até 66 toneladas.

Custando R$ 2,5 milhões e com garantia é de 1,2 milhão de quilômetros, o modelo é uma solução para o transportador que busca cumprir as metas de descarbonização.

O modelo possui autonomia para rodar 250 km com uma carga, e tem potência de 310 cv. O caminhão desenvolve um torque de 1.150 Nm e chegará ao Brasil importado da Suécia.

As relações de marcha do veículo de preço milionário são de 18.60, 10.26, 5.02 e 2.77. A máquina elétrica, a EMC1-4, é posicionada entre as longarinas do chassi do caminhão, com um câmbio de quatro marchas.

Já os pacotes de baterias são de 208 kW, totalizando 416 kW (dois packs). Deste montante, 312 kWh são utilizáveis e, com isso, fornece a autonomia de 250 km.

As baterias são de lítio-níquel-manganês-cobalto (NMC) e dispõem de uma maior densidade energética, o que, na prática, representa um peso menor ao Scania 30 G.

Em um carregador do tipo CCS2, que suporta até 375 kW, a carga total pode ser realizada em um período de 50 minutos.

Com isso, é mais fácil realizar o carregamento das baterias em intervalos, como o horário de almoço do motorista, por exemplo.

