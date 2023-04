Hospital Castelo de Sonhos alcança a marca de 1.647 cirurgias já realizadas

Procedimentos são realizados em caráter de emergência ou através da regulação estadual – (Foto: Jader Paes / Agência).

Em atendimento à população do distrito de Castelo dos Sonhos, localizado próximo ao município de Altamira, localizado na região de integração do Xingu, e dos municípios de abrangência, o Governo do Pará, em conjunto ao Instituto Social Mais Saúde (ISMS), por meio do Hospital de Castelo de Sonhos João Trevisan Sobrinho, já realizou, em menos de 2 anos, 1.647 cirurgias. O número compreende o período de junho de 2021 até o mês de março deste ano.

Os procedimentos mais demandados são das clínicas de cirurgia geral, ortopedia, ginecologia e obstetrícia. O acesso pode ser feito de forma eletiva, via central de Regulação Estadual ou em caráter de urgência.

A agilidade no processo de realização do procedimento de histerectomia total impactou positivamente a vida da dona de casa Jocimara Leite de Lima, de 32 anos. Durante a consulta na unidade, a médica solicitou exames e, em pouco tempo, a paciente foi submetida a todos os exames especializados.

“Quando voltei com os resultados, a ginecologista logo solicitou minha internação para realizar o procedimento cirúrgico, já no mês de março. Foi um sucesso. Sou muito grata pelo atendimento que recebi. Os profissionais foram muito bons comigo”, parabenizou.

Encaminhamento – A vendedora Ineia de Oliveira, de 50 anos, foi encaminhada do município de Novo Progresso, distante 816 quilômetros da cidade de Altamira, para uma consulta médica. Ela precisou realizar um procedimento ginecológico e afirma que a agilidade no atendimento é um diferencial.

“Eu não sabia que existia esse hospital, soube através de uma indicação. Então, uns dias depois, passei mal e fui colocada para a regulação e direcionada para o Hospital de Castelo. Hoje, posso garantir a rapidez. Pensei em fazer até um atendimento particular, mas valeu a pena chegar até aqui e realizar o processo cirúrgico”, relatou.

Infraestrutura – O centro cirúrgico da unidade conta com uma sala de pré-parto, parto e puerpério (PPP), que dispõe de um leito para partos e um berço aquecido, e uma sala de troca de macas. Já na área restrita, o Hospital dispõe de uma sala de pós-operatório, com três leitos clínicos, uma sala cirúrgica e outra anexa para a recepção do recém-nascido e um posto de enfermagem.

O diretor técnico de Castelo de Sonhos, Douglas Nascimento, destaca que o atendimento cirúrgico tem processos voltados para o desenvolvimento de procedimentos sistematizados de acordo com o grau de complexidade e especialidade.

“Nossos profissionais trabalham para implantar um plano de cuidado, voltado para o estabelecimento de práticas de segurança cirúrgica, identificação e prevenção de riscos assistenciais. Implementar o conceito de Cirurgia Segura, estabelecido pela Organização Mundial da Saúde (OMS), visa à redução do risco de eventos adversos antes, durante e depois das cirurgias”, ressaltou.

Diego Carlis dos Santos, diretor-geral do Hospital de Castelo de Sonhos, detalha que, por mês, a unidade alcança mais de 100 cirurgias.

“Esse número mostra que estamos salvando vidas e garantindo um atendimento mais digno e humanizado para a população da nossa região, através de um empenho em conjunto com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) e o Instituto Mais Saúde”, enfatizou o gestor.

Perfil – O Hospital Público Geral de Castelo de Sonhos é público e administrado pelo Instituto Social Mais Saúde (ISMS) em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). A unidade possui atendimento de Emergência e Ambulatorial e ocorre de forma referenciada, encaminhada ao Hospital por meio da Regulação Estadual, SAMU, Corpo de Bombeiro e Polícia Rodoviária e Militar.

