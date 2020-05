Idoso é vítima de latrocínio em Tucuruí

Emanuel de Jesus Ribeiro ainda tentou evitar o crime, mas sofreu perfurações de arma branca e morreu no local (Foto:Divulgação)

Emanuel de Jesus Ribeiro, de 72 anos, estava em casa quando foi surpreendido por dois homens armados

Emanuel de Jesus Ribeiro, de 72 anos de idade, foi vítima de latrocínio dentro de sua própria casa, na madrugada da última sexta-feira (8), no município de Tucuruí, sudeste paraense.

Um dos autores do crime, identificado como Luciano Souza da Conceição, 21, foi detido por populares e apresentado à Polícia Militar. O outro, Lucas Feitosa da Silva, 20, conseguiu fugir, mas foi preso ainda na noite de sexta, pela Polícia Civil.

De acordo com informações da Polícia Civil, o crime aconteceu por volta das 05h, no bairro Jardim Paraíso, quando Luciano e Lucas invadiram a casa do idoso para furtar seus pertences. Emanuel, que estava dormindo, acordou ao perceber a presença dos invasores e tentou evitar o crime, mas foi perfurado várias vezes com uma arma branca e morreu no local.

Após a ação criminosa, a dupla começou a roubar os bens da vítima. Os vizinhos, então, perceberam a movimentação na casa do idoso, se reuniram e conseguiram capturar Luciano, enquanto ele transportava os pertences de Emanuel. O seu comparsa, Lucas, no entanto, conseguiu fugir do local.

Luciano foi apresentado pela população à Polícia Militar, que o conduziu até a 15ª Seccional Urbana de Polícia Civil, em Tucuruí, onde ele foi autuado em flagrante delito pelo crime de latrocínio.

Os investigadores iniciaram as diligências para localizarem o comparsa de Luciano e, no início da noite de sexta, deram cumprimento ao mandado de prisão preventiva de Lucas.

Por:Redação Integrada

