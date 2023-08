Suspeito de ser maior devastador da Amazônia foi flagrado com quase R$ 125 mil em notas de euros, dólares e reais

Dinheiro encontrado com suspeito de ser o maior devastador da Amazônia — Foto: Reprodução/Polícia Federal

Suspeito de chefiar grupo que pode ter desmatado mais de 6.500 hectares de floresta estava com arma ilegal, 350 gramas de ouro e com dinheiro escondido em fundo falso.

A Polícia Federal encontrou quase R$ 125 mil em notas, entre dólares, euros e reais na casa do homem suspeito de ser o maior devastador da Amazônia já investigado e preso nesta quinta-feira (3) . Parte do dinheiro estava em fundo falso de um bidê ao lado da cama na casa em que foi preso.

O investigado também estava com uma arma ilegal e 350 gramas de ouro bruto, supostamente de garimpo ilegal, motivos da prisão em flagrante, segundo a Polícia Federal.

Os flagrantes, que não cabem fiança segundo a PF, ocorreram durante mandados de busca e apreensão na Operação “Retomada”, que investiga registros fraudulentos de terras para desmatamento. Bruno Heller foi detido em Novo Progresso (PA) pela Polícia Federal e levado ao presídio de Itaituba, no sudoeste do Pará. O g1 tenta contato com a defesa do empresário.

“Durante as buscas foi possível encontrar a quantia, bem como mais de trezentas gramas de ouro bruto sem qualquer documentação de origem. Provavelmente esse ouro é de origem ilícita, de garimpos ilegais, informou o delegado Manoel Neto.

Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal em Novo Progresso e em Sinop, no Mato Grosso. A Justiça ainda determinou o bloqueio de 16 fazendas, 10 mil cabeças de gado e R$ 116 milhões, pertencentes ao grupo criminoso do qual o preso é apontado como chefe.

O preso seria o chefe de um grupo criminoso suspeito de registrar terras no nome de terceiros, de forma fraudulenta, no Cadastro Ambiental Rural. Os registros são feitos principalmente no nome de parentes. Depois, eles desmatam as áreas e as destinariam para criação de gado. As investigações seguem para identificar mais envolvidos.

Foram constatados o desmatamento de mais de 6.500 hectares de floresta, o equivalente à quase quatro ilhas de Fernando de Noronha. O inquérito policial identificou que o suspeito e seu grupo teriam se apossado de mais de 21 mil hectares de terras da União.

“Em levantamentos em dados públicos, o que se tem notícia é que de fato sim seria o maior desmatador do bioma amazônico”, informou o delegado.

“Os danos ambientais são agravados pela ocupação de áreas circundantes a terras indígenas e unidades de conservação”, pontuou a polícia.

Ele já foi alvo de 11 autuações e seis embargos do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) por irregularidades. Perícias indicaram a existência de danos ambientais ocasionados por suas atividades também na Terra Indígena Baú.

“O inquérito policial identificou que o suspeito e seu grupo teriam se apossado de mais de 21 mil hectares de terras da União. Além disso, já foram constatados o desmatamento de mais de 6.500 hectares de floresta, o equivalente a quase quatro Ilhas de Fernando de Noronha (PE), com indícios de um único autor ser o responsável pela destruição ambiental. Os danos ambientais são agravados pela ocupação de áreas circundantes a terras indígenas e unidades de conservação”, diz a PF.

Assim, os verdadeiros responsáveis pela exploração das atividades se sentiriam protegidos contra eventuais processos criminais ou administrativos, os quais seriam direcionados aos participantes sem patrimônio.

