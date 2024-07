Serviço geológico do Brasil organiza programa para novas descobertas de cobre e lítio nas regiões do Tapajós no PÁ,MT e MG

(Foto:MME) – Serviço geológico do Brasil organiza programa no Tapajós (PA), Alta Floresta (MT) e Araçuaí (MG)

Inicialmente, a ação priorizará as regiões de Alta Floresta (MT), Tapajós (PA) e Araçuaí (MG)

O Serviço Geológico do Brasil lançou nesta quinta-feira (25/07) um novo produto chamado Projeto Geodinâmica e Prospectividade para Minerais Críticos por Inversão Magnética 3D e Machine Learning. Inicialmente, a ação priorizará as regiões de Alta Floresta (MT), Tapajós (PA) e Araçuaí (MG), devido ao potencial dessas áreas para novas descobertas de cobre e lítio.

O lançamento foi realizado por videoconferência às 16 horas e contou com a presença do diretor-presidente do SGB, Inácio Melo (foto), coordenador do Centro de Geociências Aplicadas (CGA) do SGB, Noevaldo Teixeira, do geólogo do SGB, Leonardo Brenguere, dos pesquisadores Diego Barbosa e José Paulo Gomes Souza.

O trabalho será desenvolvido com aplicação de técnicas não convencionais, que irão contribuir com a atualização dos modelos geodinâmicos do Cráton Amazônico e a geração de alvos exploratórios para metais essenciais para a transição energética no Brasil.

Para isso, serão mensalmente apresentadas cerca de oito folhas com o reprocessamento (inversão 3D e machine learning) do levantamento aeromagnético.

A iniciativa será conduzida pelo Centro de Geociências Aplicadas (CGA) do SGB. O trabalho trará, como principais benefícios, uma maior precisão na identificação de áreas com potencial para minerais críticos, suporte ao planejamento e exploração mineral por pequenas e médias empresas, além de contribuição significativa para a transição energética nacional.

