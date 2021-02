Aeroportos do estado do Pará e BR-230 a Transamazônica podem ser privatizados

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A Secretaria Geral da Presidência da República, visam à ampliação e modernização da infraestrutura através de parceria com empresas privadas. As concessões para administra os aeroportos e a BR-230 podem ser divididas em por blocos.

No Pará o aeroporto de Altamira e a BR-230 Transamazônica, estão dentro do Programa de Parcerias de Investimentos, além dos dois, estão em negociação os aeroportos de Val-de-Cans (Belém), Maestro Wilson Fonseca (Santarém), João Correa da Rocha (Marabá), Carajás (Parauapebas).

Empreendimentos rodoviários, portuários e aeroportuários podem ser privatizados conforme decreto presidencial publicado no Diário Oficial da União prevê que estes segmentos façam parte do Programa de Parcerias de Investimentos.

(Foto:Reprodução) – O Decreto presidencial publicado no Diário Oficial da União prevê que empreendimentos rodoviários, portuários e aeroportuários façam parte do Programa de Parcerias de Investimentos.

You May Also Like