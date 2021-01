Hospital Materno-Infantil de Barcarena adere à campanha Janeiro Branco

Durante as semanas de janeiro, os profissionais de saúde irão participar de atividades educativas e terapêuticas na unidade

Discutir a importância dos cuidados em saúde mental e emocional será o objetivo do Hospital Materno-Infantil de Barcarena Dra. Anna Turan (HMIB), durante a campanha Janeiro Branco. Nas próximas semanas, o Grupo de Trabalho e Humanização (GTH) da unidade irá realizar atividades educativas e terapêuticas para os colaboradores.

De acordo com a presidente do GTH, Daniella Dias, que é psicóloga atuante na Pró-Saúde, entidade que gerencia o HMIB, a ação vai trazer conscientização sobre a importância do cuidado humanizado aos profissionais de saúde, com momentos de escuta qualificada, oficinas e dinâmicas.

A intenção, segundo a profissional, é propagar e estimular uma cultura de saúde mental dentro da unidade e ampliar as discussões sobre o tema, por meio das vivências dos profissionais de saúde e com trocas de experiências.

“Depois de meses atuando em uma pandemia, todos foram afetados por situações atípicas, desafios, isolamento social, crises e ameaças à vida. Esse acolhimento, por meio de ações de incentivo ao cuidado mental, é fundamental para que eles encontrem conforto e esperança para reescreverem suas histórias a cada dia”, enfatizou Daniella.

Neste ano, o objetivo da campanha Janeiro Branco é fazer um pacto pela saúde mental, difundido nas redes sociais, com a hashtag #todocuidadoconta! Com o slogan, psicólogos, profissionais da saúde e cidadãos de todo o país se mobilizam para chamar a atenção de toda a sociedade para as questões e as demandas da saúde mental no Brasil e no mundo.

Programação de Janeiro Branco no HMIB

As atividades se iniciam na próxima quarta-feira, 13, com um momento de reflexão e musicoterapia, e seguem até o dia 27/1 no Hospital Materno-Infantil de Barcarena.

MANHÃ

13/1 – Quarta-feira – às 09h – Roda de conversa em alusão à campanha Janeiro Branco com coffee break;

15/1 – Sexta-feira – às 15h e 20h – Sessão-sextou! com fitdance;

19/1 – Terça-feira – às 14h – Arteterapia com pinturas;

20/1 – Quarta-feira – às 14h – Oficina relaxante: chás e escalda pés.

NOITE

20/1 – Quarta-feira- às 20h – Roda de conversa em alusão à campanha Janeiro Branco – psicologia e medicina;

21/1 – Quinta-feira – às 14h – Oficina relaxante: chás e escalda pés;

27/1 – Terça-feira – às 14h – Arteterapia com pinturas – terapia ocupacional e psicologia.

O Hospital Materno-Infantil de Barcarena Dra. Anna Turan é uma unidade que pertence ao Governo do Pará, sendo gerenciada pela Pró-Saúde desde a sua inauguração, em 2018. A unidade está localizada a 114km da capital Belém.

O hospital é referência em casos de média e alta complexidades na região do Baixo Tocantins, e presta atendimento 100% gratuito por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). Em seus dois anos de funcionamento, já realizou mais de 3.000 partos e cerca de 125 mil atendimentos, entre consultas, internações, exames e cirurgias.

Fonte:Ascom:HMIB/Com Fotos

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...