Hospital Regional de Marabá ultrapassa a marca de 30 mil atendimentos pediátricos em 2024

Foto: ASCOM | A unidade realizou mais de 14 mil atendimento multiprofissional, 800 consultas especializadas, 16,6 mil exames, além de mais de 1,2 mil cirurgias e procedimentos cirúrgicos.

Josué Brito da Silva, 2 anos, morador de Dom Eliseu, sofreu uma fratura no fêmur após uma queda da cama e foi encaminhado ao Hospital Regional do Sudeste do Pará Dr. Geraldo Veloso (HRSP), em Marabá, onde passou por uma cirurgia ortopédica. A unidade do Governo do Pará realizou, entre janeiro e outubro de 2024, mais de 30 mil atendimentos pediátricos para crianças e recém-nascidos da região.

Giovana Silva Brito, mãe de Josué, expressou gratidão pelo atendimento recebido no hospital. “Fiquei aliviada em saber que meu filho pôde ser tratado em Marabá, perto de casa. Desde o primeiro momento, fomos recebidos com cuidado e humanização. Agora, ele se recupera bem, graças ao acolhimento e ao tratamento que recebemos”, relatou.

Referência em cuidados pediátricos de alta complexidade para a região de Carajás, o hospital contabilizou, entre janeiro e outubro de 2024, mais de 14 mil atendimentos multiprofissionais (fisioterapia, terapia ocupacional e fonoaudiologia), 800 consultas especializadas, 16,6 mil exames laboratoriais e de imagem, além de 1,2 mil cirurgias e procedimentos cirúrgicos. Esses serviços, dedicados exclusivamente à saúde de crianças e recém-nascidos, reforçam o compromisso da instituição com o cuidado infantil.

O pequeno Saimon Xavier de Souza, 3 anos, morador de Pacajá, também recebeu atendimento na clínica pediátrica do hospital, onde foi tratado para uma doença gastrointestinal. Sua mãe, Samara Xavier, elogiou o cuidado recebido na unidade: “Aqui, encontrei um atendimento acolhedor e eficiente para meu filho, que já está se recupera em casa. Isso faz toda a diferença para nós, que moramos em outra cidade”, destacou.

Referência

O Regional do Sudeste do Pará gerenciada pelo Instituto de Saúde Social e Ambiental da Amazônia (ISSAA), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), dispõe de 29 leitos exclusivos para crianças, divididos entre as Unidades de Terapia Intensivo (UTI,s) pediátrica e neonatal, que oferecem cuidados intensivos especializados, e a clínica pediátrica que proporciona uma ampla gama de tratamentos.

Alan Ferreira, diretor assistencial do hospital, enfatiza a importância de contar com uma estrutura robusta e uma equipe qualificada para atender à crescente demanda regional por serviços pediátricos. “Estamos comprometidos em oferecer assistência de qualidade e humanizada, especialmente para as crianças e suas famílias, que depositam sua confiança em nosso trabalho. Nossa equipe trabalha com dedicação para garantir que as crianças recebam o melhor cuidado possível, próximo de suas casas, sempre priorizando um atendimento centrado no paciente”, destacou.

Daiane Uzynsky, analista de humanização da unidade, destacou que o hospital desenvolve diversos projetos voltados ao público infantil, incluindo atividades como contação de histórias, exibição de desenhos e filmes educativos, brincadeiras lúdicas, apresentações de palhaços, entre outros. “Essas ações visam proporcionar momentos de alegria e descontração para as crianças durante o tratamento, contribuindo para um ambiente mais acolhedor e humanizado,” afirmou.

Perfil – Os serviços no Hospital Regional do Sudeste do Pará são 100% pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A unidade é referência, conta com 135 leitos, sendo 97 de internação clínica, e 38 Unidades de Terapia Intensiva (UTI) – Adulto, Pediátrica e Neonatal.

