Hospital Regional do Baixo Amazonas está com vagas abertas

A Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar está com vagas abertas no Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA), em Santarém. Todos os cargos ofertados estão disponíveis também para pessoas com deficiência (PCD).

Cargo: auxiliar de higiene e limpeza

Requisitos: É desejável experiência em serviços de limpeza.

Horário: 180h mensais.

Benefícios: salário + vale-transporte.

Cargo: copeiro hospitalar

Atividades: Requisitos: ensino médio completo.

Experiência: desejável experiência em cozinha industrial.

Horário: 180h mensais.

Benefícios: salário + vale-transporte.

Cargo: engenheiro de Segurança do Trabalho

Requisitos: Ensino Superior completo em Engenharia Civil, Engenharia de Produção ou áreas afins, com Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho. Registro atualizado no Conselho Regional de Engenharia.

Experiência: desejável experiência como engenheiro de segurança; experiência com elaboração de PPRA e LTCAT.

Horário: 150h mensais.

Benefícios: salário + vale-transporte.

Cargo: fonoaudiólogo(a)

Requisitos: Ensino Superior completo em Fonoaudiologia; desejável especialização na área hospitalar; necessário Conselho de Classe Ativo e Experiência na função.

Horário: 150h mensais.

Benefícios: salário + vale-transporte.

Cargo: nutricionista

Requisitos: Ensino Superior completo em Nutrição; desejável especialização em Nutrição Clínica; necessário Conselho de Classe ativo e conhecimento em rotinas de assistência nutricional hospitalar.

Experiência: desejável experiência na função.

Horário: 180h mensais.

Benefícios: salário + vale-transporte.

Cargo: técnico em Enfermagem

Requisitos: Ensino Médio completo e curso técnico completo em Enfermagem; registro atualizado e ativo no Conselho Regional de Enfermagem do Pará.

Experiência: desejável experiência como técnico em Enfermagem.

Benefícios: salário + vale-transporte

Cargo: técnico em Patologia

Experiência: desejável experiência em Análises Clínicas.

Horário: 180h mensais.

Benefícios: salário + vale-transporte.

Forma de candidatura: cadastre o currículo no www.prosaude.org.br/trabalheconosco

Fonte: Agência Pará.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...