Hospital Regional do Sudeste do Pará abre processo seletivo

Os interessados devem enviar seus currículos até o dia 15 de novembro de 2024. | Foto: Reprodução / Agência Pará

O Hospital Regional do Sudeste do Pará Dr. Geraldo Veloso (HRSP), localizado em Marabá, abriu processo seletivo para contratação de novos profissionais com oportunidades em diversas áreas.

O Hospital Regional do Sudeste do Pará Dr. Geraldo Veloso (HRSP), localizado em Marabá, abriu processo seletivo para contratação de novos profissionais. As oportunidades abrangem diversas funções, incluindo técnico em Enfermagem, farmacêutico, enfermeiro, auxiliar de cozinha, maqueiro e agente de portaria, com reserva de vagas para pessoas com deficiência (PcDs). Os interessados devem enviar seus currículos até o dia 15 de novembro de 2024.

Como participar do processo seletivo

Os candidatos devem enviar seu currículo para o e-mail recrutamento@hrsp.org.br até o dia 15 de novembro de 2024. É necessário indicar o cargo de interesse no assunto do e-mail para facilitar a triagem.

O processo seletivo será dividido nas seguintes etapas:

Triagem de currículos

Provas específicas (de acordo com o cargo)

Entrevista presencial

Sobre o Hospital Regional do Sudeste do Pará

O HRSP Dr. Geraldo Veloso é uma unidade de referência em atendimento através do Sistema Único de Saúde (SUS) na região Sudeste do Pará. Gerido pelo Instituto de Saúde Social e Ambiental da Amazônia (ISSAA) em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), o hospital possui 135 leitos, incluindo 97 para internação clínica e 38 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), oferecendo atendimento especializado para a população da região.

Fonte: Agência Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/11/2024/16:10:14

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade e no canal:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...