No Pará, MPF apoia campanha de Natal para crianças de famílias ribeirinhas impactadas pela hidrelétrica de Belo Monte

Imagem: Comunicação/MPF | Iniciativa é do Conselho Ribeirinho e da Associação Ribeirinha da Comunidade do Goianinho.

Pelo sexto ano consecutivo, o Ministério Público Federal (MPF) está apoiando a campanha do Natal no Beiradão, que busca tornar mais feliz o Natal de crianças de famílias ribeirinhas impactadas pela construção da hidrelétrica de Belo Monte, no Pará.

Há oito anos as famílias foram expulsas do rio Xingu para o enchimento do reservatório da usina e ainda não retornaram ao seu território. Essas famílias tiveram suas vidas suspensas e sobrevivem com dificuldade em um rio transformado.

Algumas famílias reocuparam seus antigos locais. Outras aguardam na periferia de Altamira pela possibilidade do retorno. Mesmo com tanta violência e sofrimento, as famílias ainda sonham com que filhas e filhos possam manter vivo o modo de vida ribeirinho no Xingu.

Em 2023, cerca de R$9.230 foram arrecadados pela iniciativa, além de 50 cestas básicas, 200 presentes para as crianças e dezenas de roupas e calçados.

Clique aqui para assistir ao vídeo que mostra o resultado da campanha realizada em 2023.

A campanha é realizada pelo Conselho Ribeirinho do Xingu e pela Associação Ribeirinha da Comunidade do Goianinho.

Apoie a campanha e ajude a encher de esperança e alegria o Natal e os corações dessas crianças!

Fonte: PRPA-ASCOM e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/11/2024/15:45:07

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade e no canal:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...