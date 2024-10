Hospital Regional do Sudeste do Pará incentiva prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama

Foto: ASCOM / HRSP | Profissionais da unidade de saúde do Governo do Pará repassam aos usuários e acompanhantes informações sobre autoexame e sinais da doença

Referência em oncologia na Região de Integração Carajás, o Hospital Regional do Sudeste do Pará Dr. Geraldo Veloso (HRSP), iniciou em Marabá, nesta quarta-feira (9), a campanha alusiva ao Outubro Rosa, enfatizando a profissionais, estudantes e usuários a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama.

A iniciativa da unidade do Governo do Pará incluiu palestras educativas, que enfatizaram a identificação dos principais sinais de alerta para o câncer de mama, e orientaram sobre a prática correta do autoexame, reforçando a necessidade de consultas médicas periódicas com especialista na área.

Viviane da Silva Ferreira, analista de Treinamento e Desenvolvimento da instituição, disse que “quando investimos em conscientização cuidamos não só da saúde física, mas também do bem-estar emocional de cada mulher. A prevenção é a chave que salva vidas, e juntos, podemos fazer a diferença”.

Márcia Paz, que acompanhou a mãe para um exame de imagem, ressaltou a importância da prevenção. “É fundamental que todas as mulheres façam o autoexame regularmente. Quanto mais informadas estivermos, mais poderemos cuidar de nossa saúde. Essa campanha é uma oportunidade valiosa para aprendermos sobre os sinais de alerta e a importância de consultas médicas”, acrescentou.

Atenção aos sinais – A enfermeira Mirelly Rosa, coordenadora do Serviço de Oncologia do Hospital Regional, destacou a importância do autoexame no diagnóstico precoce. “O autoexame deve ser realizado regularmente, preferencialmente uma semana após o término do ciclo menstrual, quando as mamas apresentam menor inchaço e maior firmeza. É fundamental observar a forma e o tamanho das mamas, identificar possíveis alterações na pele, e palpar cuidadosamente toda a área mamária e axilar em busca de nódulos ou regiões anormais. Ao encontrar qualquer alteração, o paciente deve procurar um especialista imediatamente”, orientou a enfermeira.

Mirelly Rosa falou ainda sobre a necessidade de atenção aos sinais de alerta da doença, como a presença de nódulos – dolorosos ou não; mudanças na pele, como áreas avermelhadas ou com aspecto de casca de laranja; secreção mamilar e dor persistente na mama ou axila, que podem ser indicativos de condições que precisam ser investigadas.

Ela também alertou sobre fatores de risco evitáveis, como tabagismo, sobrepeso, obesidade, consumo de álcool, exposição à radiação ultravioleta e inatividade física, que podem ser modificados para reduzir as chances de desenvolvimento do câncer.

“Prevenir é o melhor caminho. Convido todas as mulheres a se engajarem conosco nesta campanha do Outubro Rosa. O autoexame e as consultas regulares são essenciais para a detecção precoce. Cuidar da sua saúde é um verdadeiro ato de amor próprio”, frisou a coordenadora.

Até o final de outubro, o Hospital – cuja gestão cabe ao Instituto de Saúde Social e Ambiental da Amazônia (ISSAA), em colaboração com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) -, realizará ações educativas com o apoio da Oncológica do Brasil, destacando a conscientização e prevenção do câncer de mama.

Programação:

De 11 a 16 de outubro: Projeto “Saúde em Foco”, com palestras interativas nos corredores e recepções, e abordagem lúdica com informações sobre prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama, para usuários que estejam na unidade.

Dia 28: Ação Especial para Pacientes Oncológicos, dedicado à humanização do atendimento aos pacientes em tratamento. A programação incluirá roda de conversa com ênfase no suporte emocional e psicológico, café da manhã, atividades educativas e culturais, promovendo um ambiente acolhedor e de troca entre os pacientes.

Referência – O Serviço de Oncologia do Hospital Regional do Sudeste destaca-se pela excelência no atendimento aos pacientes. A unidade oferece cirurgias especializadas, sessões de quimioterapia e consultas ambulatoriais. Com infraestrutura moderna, o espaço dispõe de 10 poltronas para quimioterapia e 20 leitos para internação, garantindo atendimento de qualidade e humanizado.

O atendimento no HRSP é totalmente pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A unidade conta com 135 leitos, sendo 97 de internação clínica, e 38 em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) – Adulto, Pediátrica e Neonatal.

