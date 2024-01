Piloto morre após roubar avião e cair no Texas

Logan Timothy James, de 23 anos, havia obtido seu certificado de piloto apenas alguns dias antes do ocorrido.

Um piloto de avião desempenha uma série de funções e responsabilidades essenciais para garantir a segurança, eficiência e sucesso dos voos. A principal tarefa de um piloto é operar a aeronave, controlando todos os seus sistemas e navegando de um ponto a outro de forma precisa.

Antes de cada voo, o piloto realiza um planejamento minucioso, revisando as condições meteorológicas, o plano de voo e os documentos pertinentes. Em situações de emergência, o piloto deve estar preparado para tomar decisões rápidas e corretas. Eles são treinados para lidar com uma variedade de cenários, como falhas de motor, problemas técnicos, condições meteorológicas adversas e emergências médicas a bordo.

Na última quarta-feira (24/01), um jovem piloto de 23 anos morreu após roubar um avião de uma escola de aviação em Dallas, nos Estados Unidos. Logan Timothy James, que havia obtido seu certificado de piloto apenas alguns dias antes, decolou com o Cessna 172 Skyhawk da ATP Flight School no Aeroporto de Addison, mas perdeu o controle da aeronave e caiu em um campo aberto a cerca de 130 quilômetros de distância.

Segundo o jornal NY Post, James foi autorizado a realizar manobras de toque e arremetida no aeroporto, mas após o primeiro pouso e decolagem, ele afirmou que não obedeceria mais as instruções do controlador de voo.

“Estou subindo e vou em direção a tudo. A essa altura, vocês provavelmente perceberam que não vou ouvir as instruções de vocês e estou apenas indo para o leste do Texas”, diz o rapaz em áudio divulgado pela VasAviation.

A escola de aviação ATP Flight School afirmou que James era um aluno certificado e que o acidente ocorreu numa área remota e não houve outros feridos. A Administração Federal de Aviação, o Conselho Nacional de Segurança em Transportes e a polícia de Addison estão investigando o incidente.

James, que cresceu na Carolina do Norte e se formou na Universidade do Texas, em Dallas, estudou ciência geoespacial, segundo seu perfil no LinkedIn. “Depois de me formar, planejo ir para a escola de aviação e trabalhar para conseguir um lugar voando para uma companhia aérea como Delta, American ou FedEx“, escreveu em seu perfil.

Fonte: DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 31/01/2024/15:28:03

