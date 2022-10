Portaria de troca de comando do CPR 1 em Santarém é publicada pela Polícia Militar do Pará

Coronel Maués e Coronel Wagner trocam de cargo após publicação de portaria da Polícia Militar do Pará — Foto: Redes sociais

A portaria torna pública a inversão de cargos entre Coronel Wagner Melo de Almeida e Coronel Aldemar Loureiro Maués Júnior.

Uma portaria de troca de comando assinada pelo comandante geral da Polícia Militar do Pará, José Dilson Melo de Souza Júnior, foi publicada na sexta-feira (21), tornando pública a inversão de cargos entre Coronel Wagner Melo de Almeida e Coronel Aldemar Loureiro Maués Júnior.

A portaria exonera o Coronel Wagner Melo de Almeida do cargo de presidente da comissão de correição do comando de policiamento regional I, e transfe para o cargo de comandante de policiamento regional I Santarém, oeste do Pará. A mesma portaria tornou pública a exoneração do Coronel Aldemar Loureiro Maués Júnior do cargo de comandante de policiamento regional I Santarém, para exercer a função de Presidente da Comissão de Correição do comando de policiamento regional I.

De acordo com o documento, a mudança vale a partir da publicação.

Por:Jornal Folha do Progresso em 23/10/2022/07:05:53 com informações do G1 Santarém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...