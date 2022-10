Monumento ecumênico em Brasília completa 33 anos

TBV — Um agasalho para o sentimento

Neste ano (2022), o Templo da Boa Vontade (TBV) celebra seus 33 anos de fundação — idade mística com que Jesus, em Sua Primeira Vinda Visível, nos entregou o ápice glorioso de Sua missão naquele tempo. E é nesta vibração que convidamos os peregrinos do Templo da Paz a viverem todos os dias as lições concedidas pelo Libertador Divino.

“TBV — Um agasalho para o sentimento.” Essas palavras proferidas por José de Paiva Netto, fundador do Templo da Boa Vontade, demonstram o acolhimento universal e a união de todos pelo Bem comum que o monumento promove, a partir da vivência dos Ecumenismos Irrestrito e Total.

Em um evento totalmente transmitido pela Super Rede Boa Vontade de Comunicação (rádio, TV, aplicativo Boa Vontade Play e internet), o peregrino terá a oportunidade de consolidar em seu lar uma extensão dos ambientes sagrados e ecumênicos do TBV, participando de toda a programação de aniversário do monumento e vivenciando a ambiência de paz, de boas energias e de tranquilidade que ele emana.

O momento mais aguardado da festividade será a sessão solene com a mensagem fraterna, ecumênica e de paz a ser proferida por Paiva Netto, que, na oportunidade, lançará a versão revista e ampliada do livro de sua autoria Jesus, o Libertador Divino.



A programação de aniversário inclui mais uma edição do Fórum Mundial Espírito e Ciência, da LBV, sob o tema “Ciência e Fé por uma Cultura de Paz” (a ser realizado nos dias 19 e 20 de outubro, às 19h30, evento on-line), o tradicional “Ato Ecumênico” (dia 21, também virtual), com a mensagem de representantes de várias denominações religiosas, além do Espetáculo Música Legionária — Jesus, o Libertador Divino.

Serão transmitidos ainda momentos de oração e estudos ecumênicos, homenagens às famílias, músicas elevadas e muita devoção para que o peregrino faça virtualmente a sua tradicional caminhada à Pirâmide das Almas Benditas, a Pirâmide dos Espíritos Luminosos.

Acompanhe estes momentos de celebração espiritual. Fique atento às novidades pelo Portal Boa Vontade (www.boavontade.com) e pelas redes sociais.

Templo da Boa Vontade (TBV)

Endereço: Quadra 915 Sul, Brasília/DF

Informações pelo WhatsApp: (61) 3114-1070

Redes sociais: @templodaboavontadetbv no Instagram e no Facebook

Por:Jornal Folha do Progresso em 20/10/2022/07:05:53

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...