IBGE abre concursos para mais de 200 mil vagas para o Censo 2021 — Foto: Divulgação

Vagas temporárias são para as funções de recenseador e agente censitário. Para 181.898 vagas, é exigido apenas o ensino fundamental completo.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) reabriu o aguardado concurso para vagas temporárias para a realização do Censo Demográfico 2021, com salários de até R$ 2.100. Os editais foram publicados nesta quinta-feira (18) no Diário Oficial da União.

São dois processos seletivos e há vagas distribuídas em todos os municípios do país.

Veja a distribuição de vagas e salários:

*181.898 vagas para a função de Recenseador: remuneração por produção, de acordo com o número de domicílios visitados e questionários respondidos.

*5.450 vagas para a função de Agente Censitário Municipal (ACM): salário de R$ 2.100,00.

* 16.959 vagas para a função de Agente Censitário Supervisor: salário de R$ 1.700

Para a função de recenseador, a previsão de duração do contrato é de até 3 meses, podendo ser prorrogado mediante necessidades de conclusão das atividades do Censo e de disponibilidade orçamentária. Veja aqui o edital

Para as funções de agente censitário, é exigido ensino médio completo. Os melhores colocados em cada município ocuparão a vaga de agente censitário municipal, que será o responsável pela coordenação da coleta naquela cidade. Os demais agentes censitários supervisionam as equipes de recenseadores. A previsão de duração do contrato é de até 5 meses, podendo também ser prorrogado.Veja aqui o edital

Inscrições

Para as vagas de recenseador, as inscrições começam no dia 23 de fevereiro e vão até 19 de março, com taxa de R$ 25,77.

Para as vagas de Agente Censitário Municipal (ACM) e Agente Censitário Supervisor, as inscrições começam nesta sexta-feira (19) e vão até 15 de março, com taxa de R$ 39,49.

As inscrições deverão ser feitas pela internet, no site da Cebraspe (https://www.cebraspe.org.br).

Menos vagas que concurso cancelado

O processo seletivo autorizado tem menos vagas previstas que o anterior, que foi cancelado por causa da pandemia. Lançado em março do ano passado, o edital trazia 208.695 vagas e a previsão era receber quase 2 milhões de inscrições.

Por Darlan Alvarenga, G1

18/02/2021 06h54

