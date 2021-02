Anitta é internada no Rio com infecção alimentar

Por G1 e GloboNews 17/02/2021 21h04 Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Recentemente, a cantora lançou “Loco”, o primeiro single solo da cantora em três anos. A música faz parte do álbum “Girl from Rio”, previsto para ser lançado neste ano de 2021 pela gravadora Warner Music.

Anitta ganhou destaque internacional no início deste ano ao fazer o show de virada do ano na Times Square, em Nova York.

A cantora Anitta foi internada nesta terça-feira (16) numa clínica na Zona Sul do Rio. A artista foi diagnosticada com uma infecção alimentar e não há previsão de quando receberá alta.

