IBGE publica edital para preenchimento de 2.658 postos de trabalho para Censo

Remuneração mensal varia entre R$ 1.700 e R$ 3.100 – (Foto:Reprodução)

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) publicou nesta quarta-feira, 25, o edital de um concurso para preenchimento de 2.658 vagas temporárias para trabalho durante o Censo Demográfico 2020. O instituto abrirá 1.343 postos de trabalho como Coordenador Censitário Subárea (CCS) e outros 1 315 para Agente Censitário Operacional (ACO), distribuídos pelas 27 unidades da federação.

As duas funções exigem que os candidatos tenham concluído o ensino médio. As vagas de coordenador exigem também que a pessoa tenha Carteira Nacional de Habilitação definitiva ou provisória, dentro do prazo de validade, no mínimo para a categoria B.

O cargo de Coordenador Censitário Subárea terá remuneração mensal de R$ 3.100, enquanto a vaga de Agente Censitário Operacional terá salário de R$ 1.700.

As inscrições para o concurso devem ser feitas pela internet, até o próximo dia 15 de outubro. As provas serão realizadas em 1 031 municípios no dia 8 de dezembro.

A jornada de trabalho de ambas as funções será de 40 horas semanais, sendo 8 horas diárias. O período máximo da contratação é de 12 meses, podendo ser prorrogado, conforme as regras da legislação em vigor.

Por:Agência Estado

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...