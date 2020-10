Idelflor-Bio abre 16 vagas em PSS para contratação imediata de temporários no Pará

Há vagas para nível médio e superior no Idelflor-Bio. Centro de Perícias Científicas Renato Chaves também está contratando. – (Foto:Reprodução)

Estão abertas até o dia 15 de outubro as inscrições para Processo Seletivo Simplificado (PSS) do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará (Ideflor-Bio), que vai contratar profissionais temporários para 16 vagas imediatas. Os salários variam entre R$ 1.045 e R$ 3.005,95, além da gratificação e auxílio-alimentação no valor de R$ 600.

As inscrições podem ser feitas pelo site.

As vagas de nível médio são para as funções de assistente administrativo (5) e auxiliar operacional (1). Já no nível superior, as chances são para técnico em gestão ambiental, para as formações de engenheiro florestal (2), biólogo (1), biólogo ou engenheiro ambiental (1), engenheiro agrônomo (4), turismólogo (1) e técnico em gestão ambiental (1).

O PSS é dividido nas seguintes etapas: inscrições; análise documental e curricular; entrevista pessoal; e prova de títulos para nível médio. O processo seletivo será válido por três meses, prorrogável por igual período.

PSS Renato Chaves

O Centro de Perícias Científicas Renato Chaves também está com inscrições abertas ao Processo Seletivo Simplificado para vagas no cargo de médico legista. O salário dos peritos será de R$ 7.218,75, mais benefícios por jornada de trabalho de 40 horas por semana.

As vagas são para contratação temporária, sendo que a de perito médico-legista psiquiatra é destinada ao quadro funcional da Unidade Regional do CPCRC de Santarém, no oeste do estado. Já a outra vaga, para perito médico-legista, o candidato aprovado irá atender o município de Alenquer, na mesma região.

As inscrições podem ser feitas até 14 de outubro, enviando documentação para o e-mail pss@cpc.pa.gov.br. Mais informações no site do órgão.

